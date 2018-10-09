فاروق الفيشاوي يكشف عن وصيته لإبنه خلال مهرجان الأسكندرية

كشف الممثل المصري فاروق الفيشاوي عن الوصية التي أوصى بها إبنه الممثل المصري أحمد الفيشاوي. خلال ندوة تكريمية أقيمت له يوم الجمعة الماضي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السّينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين،

وقال إنه كان يرغب في إنتاج عملٍ عن المطران كابوشي بالتّعاون مع المخرج عمر عبد العزيز، مُعتبرًا أنه عمل يؤكد الوحدة الوطنية.

وأضاف أنه سافرَ مع طاقم العمل إلى سوريا، حيث لمس الدّعم الكبير لهذا العمل، إلّا أنّه وبعد العودة إلى مصر، أصبح هذا العمل مجرّد حلم يظل يراوده، نتيجة عدم تعاون من بعض الجهات الحكومية المصرية معه.

مشيراً إلى أنه سيوصي نجله أحمد بتنفيذ هذا المشروع ليخرج إلى النّور.