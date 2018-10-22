أمال ماهر تنفي شائعة اختفائها في الفترة الماضية

نفت الفنانة آمال ماهر الأخبار المتداولة، على منصات التواصل الاجتماعي، التي زعمت اختفاءها في الفترة الماضية.

وغردت "آمال"، على حسابها الشخصي عبر "تويتر"، قائلة، "وحشتوني كتير بطمنكوا عليا، أنا كويسة وبخير الحمد لله، اختفاء إيه اللي بتقولوا عليه".

وكشّف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حقيقة اختفاء آمال ماهر، قائلًا، "هذا الكلام غير حقيقي وليس له أي أساس من الصحة"، مشيرًا إلى أن آمال في رحلة استجمام مع ابنها، بعد فترة من الضغوط الحياتية والفنية، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق عليها.