توفي اليوم الخميس في أربيل الفنان والمطرب الشعبي الكوردي، خضر خوشناو، متأثرا باصابته بوباء “كورونا”.وخضر خوشناو من أهالي العاصمة أربيل، وله العديد من الأغاني المسجلة والكليبات، إلى جانب العديد من الأناشيد والأغاني عن كردستان والبيشمركة.وكانت مصادر طبية، قد اكدت في الـ 15 من أغسطس / آب الجاري ، إصابة خوشناو بوباء كورونا ، مشيرة إلى أن حالته الصحية غير مستقرة