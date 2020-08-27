إصابة 6 لاعبين في تشيلسي بفيروس كورونا

أكد تقرير صحفي، اليوم، الخميس، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة 6 لاعبين في صفوف تشيلسي الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن الفحوصات الطبية لفيروس كورونا أثبتت وجود 6 حالات إيجابية في فريق تشيلسي وأضافت الصحيفة، أن تم تسجيل 14 حالة إيجابية في 12 ناديا مخلتفا بالدوري الإنجليزي، خلال الأسبوع الماضي يذكر أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، سينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل