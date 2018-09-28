فنانات الزمن الجميل يتصدرن أغلفة مجلات 2018 بالألوان

رغم رحيل عدد منهن إلا أن مئات الأعمال الفنية المميزة ستظل باقية فى أذهاننا لمسيرة حافلة من أعمال نجمات الزمن الجميل قدموا خلالها العديد من الأفلام والمسرحيات ، حصد الكثير منهن شعبية عريضة خلال تقديمهن أعمالاً فنية راقية خلدها التاريخ السينمائى .

وتخيل بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ، ما سيكون عليه شكل الفنانات إذا تصدروا أغلفة المجلات المطبوعة بالألوان ، تشبيها ببعض الممثلات الأجنبيات فى الوقت الحالى.

وتظهر على غلاف أحد المجلات الفنانة الرقيقة "زبيدة ثروت" الملقبة بذات الوجه الملائكى وكأنها ترتدى ملابس الممثلة الفرنسية " ماريون كوتيار" الحاصلة على جائزة لأفضل ممثلة عن فيلم "الحياة الوردية" عام 2008 .

بينما تطل الفنانة القديرة "نادية لطفى" بملابس شتوية خاصة بالممثلة وعارضة الأزياء الهولندية "دوتزين كرويس" ، و ترتدى الفنانة الراحلة "شادية" فستان أحمر يتناسب مع موضة الوقت الحالى ، وتتألق سندريلا الشاشة العربية "سعاد حسنى " بملابس شبابية مليئة بالنشاط والحيوية.