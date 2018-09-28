فنانات الزمن الجميل يتصدرن أغلفة مجلات 2018 بالألوان

رغم رحيل عدد منهن إلا أن مئات الأعمال الفنية المميزة ستظل باقية فى أذهاننا لمسيرة حافلة من أعمال نجمات الزمن الجميل قدموا خلالها العديد من الأفلام والمسرحيات ، حصد الكثير منهن شعبية عريضة خلال تقديمهن أعمالاً فنية راقية خلدها التاريخ السينمائى .
وتخيل بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ، ما سيكون عليه شكل الفنانات إذا تصدروا أغلفة المجلات المطبوعة بالألوان ، تشبيها ببعض الممثلات الأجنبيات فى الوقت الحالى.
وتظهر على غلاف أحد المجلات الفنانة الرقيقة "زبيدة ثروت" الملقبة بذات الوجه الملائكى وكأنها ترتدى ملابس الممثلة الفرنسية " ماريون كوتيار" الحاصلة على جائزة لأفضل ممثلة عن فيلم "الحياة الوردية" عام 2008 .
بينما تطل الفنانة القديرة "نادية لطفى" بملابس شتوية خاصة بالممثلة وعارضة الأزياء الهولندية "دوتزين كرويس" ، و ترتدى الفنانة الراحلة "شادية" فستان أحمر يتناسب مع موضة الوقت الحالى ، وتتألق سندريلا الشاشة العربية "سعاد حسنى " بملابس شبابية مليئة بالنشاط والحيوية.
GMT 14:58 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرعمرو دياب يشوق جمهوره بـ "قالك ندم" فى حفله الغنائى الأخير
GMT 14:57 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرThe Big Show ينضم إلى ممثلى مسلسل Happy
GMT 16:59 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبروفاة الفنانة سهير فخري حماة رانيا فريد شوقي
GMT 08:00 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرنضال الشافعي يصور المحترف في شرم الشيخ الأسبوع المقبل
GMT 07:57 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرشيرين عبد الوهاب تطرح ألبومها في يوم عيد ميلادها
أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
أرسل تعليقك