وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني
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وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني

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العرب اليوم - وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني

سلسلة تاريخنا فخرنا
الرباط - العرب اليوم

علمت شوف تيفي أن الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني وافته المنية يومه السبت.   و قد توفي الراحل بعد معاناة طويلة مع مرض لم ينفع معه علاج,و كان آخر عمل للراحل,تميزه بأداء شخصية السلطان في سلسلة تاريخنا فخرنا.

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وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني



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وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني



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