وفاة الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني

علمت شوف تيفي أن الفنان المغربي المقتدر عبد الجليل باعمراني وافته المنية يومه السبت. و قد توفي الراحل بعد معاناة طويلة مع مرض لم ينفع معه علاج,و كان آخر عمل للراحل,تميزه بأداء شخصية السلطان في سلسلة تاريخنا فخرنا.