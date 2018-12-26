طرح محمود العسيلى منذ قليل أغنيته الجديدة "وجع الهوى" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك استكمالاً لعام 2018 الذى أصدر فيه أكثر من أغنية حققت عدد مشاهدات كثيرة آخرها "بيت جدتي" الذى طرحها فى وقت سابق من العام الجاري وتحديداً قبل ثلاثة أسابيع، والذى تعاون فيها مع كل من الشاعرة يمنى العسيلي والموزع على فتح الله والمخرجة سارة رافع.

وقد قام العسيلى بالأمس بتشويق جمهوره على انستغرام من خلال بوست أعلن فيه طرح الأغنية اليوم بعدما نشر البرومو التشويقى للكليب منذ يومين على انستغرام ايضاً.