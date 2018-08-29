

أحيا المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بالجامعة الأمريكية، وسط المئات من طلاب الجامعة، وحضور جماهيرى حاشد من جمهور العسيلى.

بدأ العسيلى الحفل على أنغام "طول ما إنتى جانبى"، والذى أشعل بها حماس جمهوره، ثم توالت أغانيه، وقدم مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة منها "خاينة، يا ناس، فوقى، أنا مش مضمون، حتة تانية، حلم بعيد، وتررم"، وانسجم معه الجمهور ورددوا معه الأغانى بصيحاتهم وهتافاتهم.