صرحت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، بأنها أجرت مؤخرا جراحة تجميلية اضطرارية لأنفها، ما أثر إيجابا على جودة صوتها.

وأضافت كرم أن سبب إجراء الجراحة كان ملحا، إذ كانت تعاني من التواء في عظمة الأنف وكذلك من تضخم في الجيوب.

هذا وجاءت تصريحات نجوى كرم خلال برنامج "تريندينغ" الفني، الذي يعرض حاليا على شاشة (MBC4)، في حين عبرت عن ترددها كثيرا قبل الدخول إلى العملية الجراحية.

واكتشفت النجمة بأن صوتها قد أصبح أفضل عندما سجلت أغنية قديمة مجددا بعد نجاح العملية، لتكتشف تطورا ملحوظا في جودة صوتها ما انعكس على جمالية الأغنية ذاتها.

كما كشفت كرم عن انتهائها من تصوير أغنية جديدة تنوي إطلاقها قريبا، دون أن تحرق المفاجأة بالكشف عن اسمها .