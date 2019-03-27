وفاء عامر تطالب بإسقاط الجنسية عن عمرو واكد وخالد أبو النجا

أكدت الفنانة وفاء عامر تأييدها الكامل لإلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا فى نقابة المهن التمثيلية معبرة عن استيائها الشديد من إسائتهما لمصر بالدول الأجنبية.

وقالت في تصريح خاص :" انتظر إسقاط الجنسية المصرية عنهما".

وكانت الفنانة وفاء عامر نشرت من خلال حسابها على موقع الفيسبوك صورة من نص قرار نقابة المهن التمثيلية والذي أعلن من خلاله أشرف زكي نقيب الممثلين إلغاء عضوية الفنانين خالد ابو النجا وعمرو واكد وعبر متابعيها عن سعادتهم بهذا القرار مؤكدين أنهما لديهما إصرار على الإساءة للدولة المصرية.

وذكرت النقابة، في بيان لها، "أنها تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا، خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها "لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها مُحذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد".

كان عمرو واكد، وخالد أبوالنجا، قد اجتمعا مع بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، لمناقشة التعديلات الدستورية في مصر.