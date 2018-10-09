الحكم علي ميريهان حسين بالحبس عامين وغرامة مالية 30 ألف جنيه

أصدرت اليوم، محكمة جنح الهرم، حكمها على الفنانة ميريهان حسين، بالحبس عامين ونصف مع دفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، إذ كانت تواجه تهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، وأيضًا الحكم بغرامة مالية 20 ألف جينه لضابطي قسم الهرم، بتهمة التعدي عليها وسبها وهتك عرضها.

وذكرت الفنانة ميرهان حسين، في بيان لها، أن الحكم الذي صدر ضدها مبدأي وليس نهائي، وما زالت القضية تسير في مجراها الطبيعي.

وأضافت حسين، في بيانها، أن الحكم غير واجب النفاذ ولم تحبس ولا مطلوب حبسها حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في منزلها، وسوف يقوم المحامي الخاص بها بالإجراءات القانونية للاستنئاف على هذا الحكم.

ونرصد في هذا التقرير تفاصيل قضية ميرهان حسين، بداية من وقوعها وحتى وصولها للمحاكمة، والمعروفة إعلاميا باسم "كمين الهرم":

فمنذ عامان وتحديدًا في شهر يونيو لعام 2016، كانت ميرهان تقود سيارتها على طريق المنصورية، حيث استوقفتها قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام، لكن قائدة السيارة رفضت التوقف وبسرعة عالية تخطت الكمين، فاصطدمت بالحواجز الأمنية وسقط أحد ضباط قوة الكمين.

لكن، القوات الأمنية حاولت إيقاف السيارة، وبالفعل تبين أن قائدة السيارة هي الفنانة ميرهان، فكانت تحت تأثير المواد الكحولية، فتعدت بالسب على القوة الأمنية، غير أنها صفعت أحد الضباط وإصابة آخر بجروح في الوجه مستخدمة أظاهرها.

وبالتفتيش في سيارتها عثرت القوة الأمنية على ضبط 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات، فتم اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم.

وبعد ساعات قليلة، أعلن الفنان خالد الصاوي القبض على ميرهان حسين في أحد الكمائن إثر عودتها من تصوير أحد أعمالها الفنية.

وأمام رئيس نيابة الهرم، ذكرت ميرهان إلى أنها تعرضت للضرب والسب بألفاظ سيئة، وتم وصفها بـ"العاهرة"، بالإضافة إلى تعرضها لهتك العرض، فبحسب أقوالها في تحقيقات النيابة قالت إن أحد الضباط أمسكها من مناطق حساسة بجسدها، وظلت قابعة داخل حمام غرفة الحجز.

عرضت ميرهان بعد ذلك، للطب الشرعي الذي أثبت تعرضها للضرب وإصابتها ببعض الكدمات في أنحاء متفرقة في جسدها، فأمرت نيابة الهرم بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على ذمة قضية اقتحام كمين أمني بشارع الهرم والتعدي بالسب والشتم والصفع على الضابط المسؤول بالكمين، وحيازة خمور بالسيارة.

وفي 15 مايو 2017، شهدت محكمة جنح الهرم أولى جلسات محاكمة مريهان حسين، التي عرفت بقضية "كمين الهرم"، التي حصلت على التأجيل لجلسة 5 يونيو.

وظلت القضية متداولة في ساحة محكمة جنح الهرم، حيث ظل محامي ميرهان، في محاولة تعديل القضية من الجنح إلى الجناية، لكن محكمة الاستئاف كانت رفضت الطلب.

واليوم، أصدرت محكمة جنح الهرم حكمها على الفنانة ميرهان وضابطي قسم الهرم.