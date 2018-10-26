مي حلمي تكتب رسالة مبكية كشفت فيها ألمها النفسي بعد إلغاء حفل زفافها

نشرت المذيعة مي حلمي رسالة محزنة عبر حسابها على انستقرام، تعاتب من خلالها الشامتين في قصة انفصالها عن خطيبها الفنان محمد رشاد، وما تمر به من آلام نفسية تحاول تجاوزها حتى الآن.

وأبدت مي حلمي انزعاجها من شماتة البعض في انفصالها عن خطيبها نجم اراب ايدول محمد رشاد، بخلاف ما نشر عبر مواقع التواصل من تكهنات البعض ونميمة تخص الأسباب وراء إلغائهما حفل زفافهما، دون مراعاة مدى الأسى الذي تعيشه في هذا الوضع الصعب.

وكتبت مي حلمي لمتابعيها قائلة: "مش عايزة أتكلم في أي حاجه غير عن وجع كسره الفرحه ،، ولا اعلام ولا ميديا ولا دنيا ولا مين شمتان ولا مين فرحان مش فارقلي ... كلنا بندور علي الفرقعه علي السبق الي يضرب بس لو هتكلم عن نفسي عمري ما هعمل كده وقت غياب فرحه حد ومش اي فرحه دي فرحه العمر زي ما بيقولو ..... ازاي ؟ ازاي قدرتو تعملو كده لكل الناس واولهم القريبين".

وشددت مي حلمي في رسالتها على قصة حبها مع محمد رشاد وأنها استمرت أربع سنوات، لتنهار في لحظة على إثر نقل كلام مغلوط أدى لإلغاء حفل الزفاف بشكل مفاجئ.

كما أكدت مي حلمي أنها ستحكي مع خطيبها محمد رشاد تفاصيل ما وقع بالضبط، وأدى إلى إلغاء حفل زفافهما ولكن في الوقت المناسب.

وتفاعل محبو مي حلمي مع رسالتها المبكية التي جاءت بكلمات مؤثرة للغاية، تكشف عن المرارة التي تعيشها هذه الأيام، بينما طلب آخرون منها بالتوقف عن الكتابة عن حياتها الشخصية وعرضها على مواقع التواصل، وأن عليها حل أزمتها مع خطيبها بعيداً عن الإعلام.

وكان محمد رشاد كشف مع الإعلامي وائل الإبراشي السبب وراء إلغاء حفل زفافه على مي حلمي بشكل مفاجئ، وهو أن هناك كلاماً مغلوطاً تم نقله بين العائلتين أحدث فتنة لينتهي الموقف بهذا الشكل المأساوي.