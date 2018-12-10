جنح النزهة تلغي حكم حبس الفنانة بوسي 6 أشهر وتغريمها 550 ألف جنيه
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"جنح النزهة" تلغي حكم حبس الفنانة بوسي 6 أشهر وتغريمها 550 ألف جنيه

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العرب اليوم - "جنح النزهة" تلغي حكم حبس الفنانة بوسي 6 أشهر وتغريمها 550 ألف جنيه

بوسي
القاهرة ـ العرب اليوم

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، الإثنين، بالغاء خكم حبس المطرية 6 شهور، وقضت بتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه عن 11قضية بإجمالى 550 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات، دون رصيد، فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.
 
 جدير بالذكر أن المطربة بوسى، كان صدر ضدها حكما قضائيا من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها في القضيتين.

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جنح النزهة تلغي حكم حبس الفنانة بوسي 6 أشهر وتغريمها 550 ألف جنيه جنح النزهة تلغي حكم حبس الفنانة بوسي 6 أشهر وتغريمها 550 ألف جنيه



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جنح النزهة تلغي حكم حبس الفنانة بوسي 6 أشهر وتغريمها 550 ألف جنيه جنح النزهة تلغي حكم حبس الفنانة بوسي 6 أشهر وتغريمها 550 ألف جنيه



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