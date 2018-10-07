محكمة الاستئناف تؤيد حكمًا بحبس المطربة بوسي

يبدو أن الصراع القضائي بين المطربة الشعبية " بوسي " الشهيرة بأغنية " أه يا دنيا " وزوجها السابق فطين، قارب علي الانتهاء، بعد نزاع بين الطرفين استمر أكثر من عام ونصف علي وجودهم في المحاكم .
وخلال الفترة الماضية أصدرت المحكمة أحكاما تدين بوسي بالسجن 7 سنوات وإجمالي رصيد شيكات يصل إلي 30 مليون جنيه، وذلك حسبما أكد من قبل المحامي أشرف مسعود الموكل بالدفاع عن فطين، نظير وجود قضايا شيكات مقدمة ضدها .
وقامت بوسي بالطعن علي هذه الأحكام عن طريق الاستئناف عليها، إلا أن المحكمة حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا نظرا لأنها لم تطعن في الميعاد الذى حدده القانون وهو عشرة أيام من تاريخ حكم اول درجة، وأصبح الحكم نهائي، إلا أنه يجوز لها الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية لعدم حضورها جلسة الاستئناف، وذلك حسبما أكد أشرف مسعود الموكل بالدفاع عن زوجها السابق.
وأكدت عزة العشري الموكلة بالدفاع عن فطين أيضا، أن المعارضة الاستئنافية هي أخر درجة في إنهاء قضية موكلها فطين، ومن ثم يصبح هناك حكم نهائي لا رجعة فيه .
ورفضت المحكمة من قبل الطعن المقدم من بوسي والتي تتهم فيه طليقها بتزوير الشيكات، كما برأته في ثلاث قضايا قامت برفعها ضده أثناء سير الدعوي وهم قضية خيانة الائتمان والتي تشير فيها أنه تم الحصول علي الشيكات دون علمها، ومن ثم قضية بلاغ كاذب ونصب، وأخيرا قضية تشهير بسبب صور منتشرة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي في المحكمة ، وجميعها أصدرت فيهم المحكمة البراءة .
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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