نجمات أحدثن تغييرات جذرية بشعرهن في 2019

ما زالت السنة لم تنته بعد، لكن النجمات قررن اتباع موضة 2019 واتباع قصات شعر وصبغات مختلفة وجديدة! في التالي نقدّم لكنّ النجمات اللواتي أحدثن تغيرات بشعرهن هذا العام!

مايلي سايرس تعتمد الغرة في أوّل السنة!كارول سماحة بالقصير لأول مرّة!شيرين عبدالوهاب تتخلى عن شعرها وتعتمد قصة بيكسي! مايا دياب بعد فترة طويلة من الأشقر... إلى الأسود!فوز تنتقل غلى لوك "حييييل جريييء"الدكتورة خلود تقول إنّها اعتمدت قصة "ديانا" الممثلة بثينة الرئيسي تتخلى عن الطويل!داليدا خليل أحدثت التغيير أول السنة! نهى نبيل تغير شعرها دائماً!حليمة بولند بالخصل الشقراء