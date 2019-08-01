المٌغنية الأميركية مايلي سايرس تؤخر قرار إنجابها بسبب التغير المناخي

كشفت الممثلة، المغنية الأميركية، مايلي سايرس، للمرة الأولى عن أسباب تأجيلها قرار إنجاب الأطفال.

وأشارت إلى أنها أجلت قرار الإنجاب، لأسباب تتعلق بقضايا بيئية عالمية، التي تؤثر على حياة الملايين من البشر على كوكب الأرض، بحسب آرائها لمجلة "إيل".

وأوضحت مايلي سايرس (26 عاما): "أن التأثيرات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وضعف الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمواجهة تلك التحديات، هو السبب الرئيسي وراء تأخيرها قرار الإنجاب".