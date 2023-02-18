مؤلف الأغاني الأميركي كايل جاكوبس ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه

قرر مؤلف الأغاني الأمريكي، كايل جاكوبس، أن يتخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه، بمنزل الزوجية في غرفة نومه، وذلك عن عمر ناهز 49 عامًا.وكشفت الشرطة، عن ملابسات الحادث من خلال زوجه كايل جاكوبس المغنية كيلي بيكلر، والتي قالت إنها كانت نائمة في المنزل، واستيقظت قبل وقت قصير من الحادث.

وأوضحت كيلي بيكلر، أنها ظلت تبحث عن كايل جاكوبس إلا أنها وجدته في غرفة النوم العلوية من المنزل، وقد أطلق النار على نفسه وهو ما تسبب في حالة من الذعر لها.