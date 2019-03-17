الراقصة دينا ترتدي الحجاب وملابس الإحرام

نشرت الراقصة دينا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها بملابس الإحرام، حيث تتواجد في السعودية من أجل أداء مناسك العمرة.

وظهرت دينا وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء والحجاب وعلقت قائلة: "صباح الخير".

وشاركت دينا في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل "رحيم" مع ياسر جلال" و"نسر الصعيد" مع محمد رمضان.