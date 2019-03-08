تظهر الفنانة سلوى عثمان فى أحداث مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث صورت سلوى عدد من المشاهد الأيام الماضية فى الديكور الخاص بها فى شبرامنت وجمعت بينها وبين بطل العمل.