نشر الفنان، أحمد الفيشاوي، صورة لهُ مع زوجته، ندى الكامل، من مهرجان الجونة السينمائي، عبر "إنستغرام"، فيما وجّه رسالة إلى زوجته مع الصورة، إذ كتبَ، "أُحبك".

وأثار ظهور الفيشاوي بصحبة زوجته، ندى الكامل، ضجة خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، إذ عبر الفيشاوي عن حُبه لزوجته بالأحضان والقبلات على السجادة الحمراء، مُعبرًا عن سعادته بحضورها، بالتزامن مع عرض فيلمه "عيار ناري"، وتشاركه البطولة الفنانة روبي، ومحمد ممدوح ،وأحمد مالك، والعمل إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور.