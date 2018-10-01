نشر الفنان، أحمد الفيشاوي، صورة لهُ مع زوجته، ندى الكامل، من مهرجان الجونة السينمائي، عبر "إنستغرام"، فيما وجّه رسالة إلى زوجته مع الصورة، إذ كتبَ، "أُحبك".
وأثار ظهور الفيشاوي بصحبة زوجته، ندى الكامل، ضجة خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، إذ عبر الفيشاوي عن حُبه لزوجته بالأحضان والقبلات على السجادة الحمراء، مُعبرًا عن سعادته بحضورها، بالتزامن مع عرض فيلمه "عيار ناري"، وتشاركه البطولة الفنانة روبي، ومحمد ممدوح ،وأحمد مالك، والعمل إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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