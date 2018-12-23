من جديد تسببت الفنانة رانيا يوسف في موجة من الجدل حولها بسبب فستانها الذي ظهرت به في حفل "دير جيست" الذي أقيم مساء الجمعة 21 ديسمبر.

وخلال مداخلة هاتفية معها علق عمرو أديب على فستان رانيا يوسف وكيف أثار الجدل من جديد وسألها عن بطانة الفستان وهل هي موجودة أم لا هذه المرة، لترد عليه الفنانة : الفستان لا يوجد به أي مشكلة والبطانة شورت وواضحة".

وأضافت رانيا يوسف، أن الفنانة داليا البحيري قد ارتدت نفس فستانها ولكن بلون مختلف، مشيرة إلى أن يجب على الفنانات المصريات مواكبة خطوط الموضة.