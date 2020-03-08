إيطاليا تقرر إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الأحد إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا. حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، وكانت السلطات الإيطالية أعلنت - أمس - ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 5883 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 شخصا، وتحتل ايطاليا المركز الثاني من حيث عدد الوفيات بعد الصين، التي بلغت 233 شخصا.