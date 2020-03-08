إيطاليا تضع 16 مليون شخص في الحجر الصحي

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، وضع ملايين الأشخاص في شمالي إيطاليا في الحجر الصحي، في أحدث خطوات احتواء فيروس "كورونا" المستجد المتفشي في البلاد، ووفقا لـ "فرانس برس"، وقع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، مرسوما رئاسيا، مساء أمس، السبت، يدخل بموجبه جزء من شمالي البلاد في الحجر الصحي، وقال كونتي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه بتوقيع هذا المرسوم ستفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.

والمناطق المشمولة بالحجر، هي كامل منطقة لومبارديا التي تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي، ويعيش في هذه المناطق أكثر من 16 مليون شخص، موزعين على 14 مقاطعة.

كما أعلن المرسوم أيضا إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما، وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد، ومؤخرا، أصبحت إيطاليا إحدى البؤر الرئيسية لفيروس "كورونا" في العالم خارج الصين، مع تسجيل 233 وفاة و5823 إصابة، حتى أمس، السبت.