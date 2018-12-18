تشرع القاعات الوطنية، انطلاقًا من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في عرض الفيلم الهندي الجديد "زيرو"، الذي يلعب دور بطولته الثنائي الذهبي في بوليوود شاروخان وكاترينا كيف. ويبدأ عرض الفيلم الكوميدي الجديد لشاروخان في المغرب بالتزامن مع طرحه في جميع القاعات السينمائية في العالم. و حقق إعلان الفيلم على موقع يوتوب نحو 100 مليون مشاهدة بعد مرور 25 يومًا على طرحه.

ويُعدّ فيلم "زيرو"، الذي يمتد على ساعتين و18 دقيقة، أحد أكثر الأفلام العالمية المرتقبة مع نهاية العام، ويلعب فيه النجم الهندي الشهير شاروخان دور قزم من عائلة ثرية، يحاول العثور على حب حياته، وخلال رحلته في الفيلم، يتعرف على سيدة شهيرة مُقعدة، ونجمة معروفة تعاني من مشاكل مع الخمر.

وشارك شاروخان بطولته في هذا الفيلم الكوميدي، الذي ستعرضه قاعات السينما الوطنية بكل من الدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، وطنجة، وتطوان، عدد كبير من نجوم بوليوود، من أبرزهم كاترينا كييف وانوشكا شارما وكاجول وعاليا باهات. و استنزف دور القزم من شاروخان جهدًا كبيرًا على المستوى البدني والنفسي، بحسب مخرج الفيلم أناند إل راي

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