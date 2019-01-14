نجوم الفن يهنئون النجمة درة بمناسبة عيد ميلادها

اتصل عدد كبير من الفنانيين بالفنانة درة لتهنئتها عبر الهاتف بعيد ميلادها متمنيين لها كل الصحة والنجاح في عامها الجديد منهم مصطفى شعبان ، هاني سلامه ، هند صبري ، ظافر عابدين.

وتتمتع الفنانة درة بصداقات أغلب الوسط الفني طوال مشوارها. الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الفنانيين حضروا حفل عيد ميلاد جدره بأحد الفنادق منهم روبي ، أمير شاهين ، أحمد صلاح حسني.