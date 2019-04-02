محامي ميريهان حسين يكشف تفاصيل تورطها بفيديوهات فاضحة
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محامي ميريهان حسين يكشف تفاصيل تورطها بفيديوهات فاضحة

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العرب اليوم - محامي ميريهان حسين يكشف تفاصيل تورطها بفيديوهات فاضحة

ميريهان حسين
القاهرة - العرب اليوم

عبر شعبان سعيد، محامي الفنانة ميريهان حسين عن غضبه الشديد من الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية حول القبض عليها لتورطها في فيديوهات جنسية وظهورها بها.

وفي تصريح خاص لـ "لها" نفى سعيد كل ما تردد حول هذا الأمر، موضحاً أن موكلته تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل "علامة إستفهام"، ولا تهتم بهذه النوعية من الشائعات ولا تحب الرد عليها، لكنه أكد أن هذه الشائعات تندرج تحت قائمة السب والتشهير وتضر سمعة موكلته.

وتابع أنه تقدم ببلاغ منذ فترة ضد محامي وصحفية روجت بأن ميريهان متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وطالب المحامي بتحري الدقة قبل تداول هذه الشائعات الكاذبة التي يعاقب عليها القانون وتضر موكلته.

أما ميريهان فإلتزمت الصمت ولم تعلق على هذه الشائعات وتواصل تصوير مشاهدها مع محمد رجب بمسلسل "علامة إستفهام"، الذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم.

 

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محامي ميريهان حسين يكشف تفاصيل تورطها بفيديوهات فاضحة محامي ميريهان حسين يكشف تفاصيل تورطها بفيديوهات فاضحة



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محامي ميريهان حسين يكشف تفاصيل تورطها بفيديوهات فاضحة محامي ميريهان حسين يكشف تفاصيل تورطها بفيديوهات فاضحة



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