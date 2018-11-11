رامي صبري يُهاجم الهضبة ويكشّف سبب غضبه منه

أعلن الفنان المصري رامي صبري، أنه عاتب بشدة على الفنان عمرو دياب، ولفت إلى أنه غاضب منه بسبب موقف حدث بينهما في أحد حفلات الزفاف.

وقال صبري، وفقًا لـ" لها TV"، خلال حلوله ضيفًا عل برنامج "حفلة 11"، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على شاشة "ONE"، "أنا زعلان من عمرو دياب، أنا من المطربين القليلين اللي بيحبوا عمرو دياب بجد، وهو عارف كدة، ولا عمري بنافسه ولا بشتغل عشان أبقى أحسن منه".

وأشار إلى أنه صعد إلى المسرح أثناء إحياء دياب حفل زفاف ابن المنتج محسن جابر ليلقي التحية عليه وعلى آخرين.

وأوضح إنه انتظر إلى أن انتهى الأخير من الغناء، لكنه استغرب طريقة رد دياب الجاف، والذي ينم عن الاستخفاف وعدم الاكتراث، وتابع أنه اكتفى بالقول، "أهلاً أزيك حبيبي؟".

وتساءل الفنان الشاب عن سبب تصرف "الهضبة" بهذه الطريقة، مشددًا على أنه يحبه ويقدره، وأعرب عن تأثره الشديد بهذا الموقف.

وعبّر عن ندمه على الذهاب لتحيّته، معلنًا أن تغييرًا طرأ على العلاقة بينهما، وأنه لم يستمع لألبوم دياب "كل حياتي"، بسبب ذلك الموقف.