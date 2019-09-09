راغب علامة يهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

هاجم المطرب اللبناني، راغب علامة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي حاول استغلال أغنيته للهجوم على "حزب الله" اللبناني.

وعلق علامة عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا، منوها بأن إسرائيل لن تنجح في استدراج لبنان.