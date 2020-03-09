قرار عاجل من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بسبب كورونا

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية قبل قليل عن وقف فعالياته اليوم بشكل طارئ للكشف على جميع ضيوفه من النجوم وصناع الأفلام والصحفيين، للتأكد من خلوهم من أي أعراض لفيروس كورونا المستحدث.

ولم يتم الكشف حتى الآن إذا ما كانت سوف تستأنف باقى فعاليات المهرجان من عدمه ، حيث كان من المنتظر أن يقام حفل الختام يوم 12 مارس الجارى.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

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