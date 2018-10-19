الفنانة رويدا عطية تدخل المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية

تعرّضت الفنانة رويدا لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى وذلك في الوقت الذي طرحت فيه كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "تعا" عبر موقع "يوتيوب" وهي الأغنية التي أهدتها إلى ابنها زين

وكانت الأغنية من ألحان حسان عيسى، توزيع علاء حمودة وإنتاج المولى برودكشن.

يذكر أن عطية كانت قد فاجأت الجميع بإعلان زواجها وخبر حملها في الشهر الرابع في صيف 2018.