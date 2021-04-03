المطرب أحمد كامل يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان احمد كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، إصابته بفيروس كورونا. وقال احمد كامل "إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معايا الأيام الأخيرة ياريت يعمل مسحة ويعزل نفسه" وكان احمد كامل قدم عددا من الأغانى فى الفترة الأخيرة آخرها "مين فى دول" والتى حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها عبر اليوتيوب. الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وتوزيع إسلام شيتوس واحمد كامل ومن أبرز أغانى احمد كامل "ولا ننسى" و"يا ليل" و"كانسر" و"مبقتش أخاف".