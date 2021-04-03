هند صبري تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة هند صبري ، تعافيها من فيروس كورونا عبر تغريدة نشرتها على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" وكتبت هند صبري "المسحة سلبية الف حمد و شكر يا رب .. الله يشفي و يلطف بكل مريض و يصرف عننا الوباء يذكر أن الفنانة هند صبري قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد تصريحها برأيها في قضية الفنان سعد لمجرد القانونية بحسب وصفها وكشفت أنها تلقت تهديدات بالقتل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، موضحة: "الصوت لما بيبقى وحيد بيدفع الثمن لوحده" وأوضحت هند صبري، أنها لن تتوقف عن التعليق على بعض الأمور التي ترغب في إبداء الرأي بها، لكنها لا تحجر على رأي أحد، مؤكدة أنها لا تعرف سعد لمجرد بشكل شخصي وستقدم اعتذار له حينما تثبت براءته.

ورفضت هند صبري، توجيه رسالة إلى سعد لمجرد من خلال برنامج يوم ليك، موضحة أنها لم تتحدث منذ الاتهام الأول الذي وجه للمغنى المغربي، وأن الحس القانوني دفعها للحديث علنا وكانت الفنانة هند صبري: كتبت في أغسطس 2018، تغريدة تهاجم فيها سعد لمجرد، بعد توجيه اتهامات عديدة له بالاغتصاب والاعتداء على فتيات، وإلقاء القبض عليه إثر هذه المزاعم وقالت هند صبري، في تغريدتها أنذاك معلقة على خبر القبض عليه :" كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

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