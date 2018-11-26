وفاة الفنان عادل أمين عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الفنان القدير عادل أمين، بأحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83 عاما. ومن المنتظر أن يتم تشييع الجثمان اليوم من الإسكندرية، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

عادل أمين بدأ حياته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" ولكن انطلاقته القوية جاءت من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا"، ثم مسلسل "ليالي الحلمية" في دور طلعت الشماشرجي، وبعدها في دور "عتوقه" في مسلسل "ارابيسك" بطولة صلاح السعدني، ومن ثم توالت أعماله التليفزيونية.