وفاة الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

غيب الموت الفنان المصري، زكي فطين عبد الوهاب، صباح الأحد، عن عمر يناهز الـ61 من عمره، وذلك بعد صراع استمر لسنوات مع مرض السرطان.على أن يتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أكدت نقابة الممثلين المصرية.الراحل كان يعاني من سرطان الرئة الذي اكتشفه قبل 3 سنوات، قبل أن يحصل على علاج إشعاعي، إلا أنه اكتشف بعدها إصابته بورم في المخ.

وظل يعاني من آلام طويلة بعد أن عاد السرطان ونشط مرة أخرى، ليدخل في الأيام الأخيرة في حالة صعبة، وهو ما دفع المخرج خالد الحجر لمطالبة الجميع بالدعاء له.

زكي فطين عبدالوهاب، نجل المخرج الراحل فطين عبدالوهاب ووالدته ليلى مراد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، لتنطلق رحلته كمساعد مع علي بدرخان في فيلم "أهل القمة" وعمل بعدها كمساعد مع يوسف شاهين.