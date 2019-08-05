أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له

يعبر الفنان أحمد الفيشاوي عن اشتياقه لوالده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه على انستقرام من خلال نشر صور قديمة للراحل وكلمات مؤثرة تكشف عن افتقاده له.

أحمد الفيشاوي نشر مجموعة صور ومقاطع فيديو لوالده فاروق الفيشاوي، وعلق عليها بكلمات من القلب قائلاً: "في ذكرى محبة لممثل عظيم وصديق كريم وأب رائع وقدوة حقيقية للكثيرين". تفاعل متابعو أحمد الفيشاوي بقوة مع كلماته والمقاطع التي نشرها لوالده، داعين الله أن يرحم الراحل برحمته، وأن يصبره ابنه على فراقه، مؤكدين للفنان الشاب أن والده حقاً ممثل رائع أتقن عمله ولا يمكن أن يملي مكانه أي شخص آخر.أبكى أحمد الفيشاوي متابعيه بأحد المقاطع التي نشرها، والتي تضمنت رسالة والده له أن يعتني بنفسه وبعائلته خاصة والدته وشقيقه الأصغر. وواصل أحمد الفيشاوي إعلان حنينه لوالده، فنشر صورة عائلية قديمة له مع الراحل والدته الفنانة سمية الألفي وشقيقه الأصغر عمر، وعلق عليها قائلاً: "عائلة للأبد".

واصل محبو أحمد الفيشاوي دعمهم الكبير له في هذا الوقت الصعب، مؤكدين له على محبتهم الكبير له ولوالده الراحل. أحمد الفيشاوي يعيش فترة صعبة هذه الأيام، بعد وفاة والده فاروق الفيشاوي يوم الخميس 25 يوليو، فبدا عليه الحزن والأسى بشكل كبير خلال تشييع الجنازة، وبكى أكثر من مرة خلال تلقيه العزاء.