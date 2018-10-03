منّة فضالي تنشر صورتها بالمايوه والجمهور يعلّق

نشرت الفنانة منّة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث ظهرت بالمايوه أثناء قضائها إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ وانهالت التعليقات عليها من متابعيها أبرزها كان "بنجور عليك ياعم الناس"
يذكر أن الفنانة منّة فضالي تستعد لتصوير دورها في فيلم "تحت المطر"، الذي تعود به إلى شاشة السينما، وتشارك في بطولته مع الفنان سامو زين.
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يمكننا التنبؤ بما سترتديه ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، بعد حضورها عرض أزياء مصممها المفضل "جيفنشي" الذي قدم أحدث مجموعاته في أسبوع الموضة في باريس. وقدمت كلير وايت كيلر، رئيسة دار أزياء "جيفنشي"، وهي المرأة التي صممت فستان زفاف دوقة ساسيكس، مجموعة من التصميمات الفاخرة والمستوحاة من الثمانينات، في باريس يوم الأحد , واختارت ميغان (37 عامًا) العديد من تصاميم جيفنشي خلال سنتها الأولى كدوقة ، وكانت مجموعة صيف وربيع 2019 الجديدة أكثر من مجرد تلميح عن تألق ماركل من فستان سهرة أسود إلى ثوب سهرة أخضر براق. وحظيت المجموعة الجديدة بإشادة واسعة من قبل المطلعين على الموضة ، حيث أعلنت مجلة "Fashionista" أن المجموعة الجديدة "متطورة وأنيقة وفاخرة" , ووصف تايلر ماكول ، الخبير في الموضة، التصاميم بأنها "مثيرة" في الوقت الذي أثنى فيه على السروال القصير والفساتين المسائية. وكانت معظم
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