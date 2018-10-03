منّة فضالي تنشر صورتها بالمايوه والجمهور يعلّق

نشرت الفنانة منّة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث ظهرت بالمايوه أثناء قضائها إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ وانهالت التعليقات عليها من متابعيها أبرزها كان "بنجور عليك ياعم الناس"

يذكر أن الفنانة منّة فضالي تستعد لتصوير دورها في فيلم "تحت المطر"، الذي تعود به إلى شاشة السينما، وتشارك في بطولته مع الفنان سامو زين.