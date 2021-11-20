وفاة الفنان الروسي الشهير فاليري جاركالين بعد إصابته بكورونا

توفي ممثل السينما والمسرح فاليري غاركالين، حامل لقب "فنان الشعب الروسي"، عن عمر يناهز 67 عاما.

في أكتوبر الماضي، تم نقل الممثل إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم تقييم حالته، على أنها خطيرة مستقرة.

ولد فاليري غاركالين في 11 أبريل 1954 في موسكو. وفي عام 1988 تخرج من المعهد الروسي للفنون المسرحية.



اشتهر غاركالين بعمله في أفلام مثل "شيرلي ميرلي"، "أطفال للإيجار"، والمسلسل التلفزيوني "مربيتي الرائعة". وعمل الفقيد في السنوات الأخيرة كمدرس في المعهد الروسي للفنون المسرحية.