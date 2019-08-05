أول رد لسارة الطباخ بعد فسخ محمد الشرنوبي خطوبتهما

سارة الطباخ أكدت أن العمل مع محمد الشرنوبي من قبل شركتها Earth Production مازال قائماً ولا يوجد به مشكلة، وعن أزمة الشرط الجزائي فهو مجرد "شو" يتم استدراجها فيه، بحسب تصريحها لزهرة الخليج. وأضافت سارة الطباخ أن الإعلان عن الشرط الجزائي الموجود في العقد بين شركتها ومحمد الشرنوبي جاء بطريقة غير مهنية، وهي تترفع عن الرد على هذا لأنه سيقلل من قيمتها، كما لا يعبر عن شخصيتها أو تربيتها أو ‏معتقداتها.

كما شددت سارة الطباخ أن محمد الشرنوبي بالنسبة لها، موهبة آمنت بها كشركة إنتاج ولا زالت مؤمنة بها، ولكن التصرفات غير المهنية لا تضر إلا صاحبها. وكان محمد الشرنوبي نشر بياناً طويلاً كشف فيه عن فسخ خطوبته من سارة الطباخ، وعن الأزمة التي يعيش فيها بسبب وجود شرط جزائي ضخم في العقد بينهما، ليتهمها بأنها تضعه تحت ضغط على إثره. ورغم إعلان محمد الشرنوبي بشكل صريح فسخ خطوبته من سارة الطباخ، إلا أنها مازالت تحتفظ بفيديو تقدمه لعائلتها من أجل طلب يديها على حسابها على انستقرام.