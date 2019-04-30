بعد ضجة زواجها أنغام تصدم الحضور بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

فاجأت الفنانة أنغام جمهور حفلها الأخير الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة احتفالات الربيع بكلماتها المليئة بالشجن في بداية الأمسية الأمر الذي أثار التساؤلات عما يحدث معها بالضبط؟!

بدأت أنغام حفلها في الأوبرا بكلمات مؤثرة قائلة: "أوقات بتيجي عليا لحظات باحس إني مش محظوظة وبتعدي عليا أيام صعبة، النهاردة سعيدة قوي وأنتوا معايا في الحفلة عرفت أني محظوظة جدا، اتاكدت الحمد الله، وديه الرسايل بتاعت ربنا اللي بيبعتها عشان يطمنك".

كلمات أنغام الحزينة أثارت الكثير من التساؤلات عما تمر به الآن، ويشعرها بهذا الشجن، حيث ألمح البعض أن ربما النقد اللاذع الذي طاردها الفترة الماضية بسبب زيجتها المفاجئة من الموزع أحمد إبراهيم، جعلها تمر بوقت عصيب.

وكانت أنغام تعرضت لهجوم عنيف عقب إعلان زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك بعد أن خرجت زوجته الأولى ياسمين عيسى عن صمتها كاشفة أنها لم تكن تعرف بأمر زواجه وأنها عرفت بهذه الزيجة مثل الجميع عن طريق الصحافة.

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