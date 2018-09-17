إيساف ينتهي من تسجيل أغنيتي آه بحبك ولحظة يا نجم

انتهى المطرب إيساف من تسجيل أغنيتين الأولى بعنوان "آه بحبك" التي من المقرر أن تطرح كنوع من دعايا لفيلمه الجديد "صباح الخير" الذي من المقرر عرضه في موسم نصف العام والأغنية من كلمات إبراهيم شتا وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتي.

أما الأغنية الثانية بعنوان "لحظة يا نجم" وهي كلمات إبراهيم شتا، وألحان وتوزيع مونتى، وسيجري طرحها على طريقة "السينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن إيساف ينتظر عرض فيلمه الجديد "صباح الخير"، الذي يشارك فيه مع الفنانة إلهام عبدالبديع، وراندا البحيري، وأحمد التهامي، وتأليف هيثم وحيد، ومن إخراج أسامة فاضل.