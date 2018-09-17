إيساف ينتهي من تسجيل أغنيتي آه بحبك ولحظة يا نجم

انتهى المطرب إيساف من تسجيل أغنيتين الأولى بعنوان "آه بحبك" التي من المقرر أن تطرح كنوع من دعايا لفيلمه الجديد "صباح الخير" الذي من المقرر عرضه في موسم نصف العام والأغنية من كلمات إبراهيم شتا وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتي.
أما الأغنية الثانية بعنوان "لحظة يا نجم" وهي كلمات إبراهيم شتا، وألحان وتوزيع مونتى، وسيجري طرحها على طريقة "السينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة.
يذكر أن إيساف ينتظر عرض فيلمه الجديد "صباح الخير"، الذي يشارك فيه مع الفنانة إلهام عبدالبديع، وراندا البحيري، وأحمد التهامي، وتأليف هيثم وحيد، ومن إخراج أسامة فاضل.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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