تصور النجمة نيللى كريم مشاهدها فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"، مع النجم كريم عبد العزيز حالياً فى أحد المستشفيات على الطريق الصحراوى بعد الانتهاء من احتفالات رأس السنة، وتتضمن المشاهد دخول نيللى كريم المستشفى، ويتم التحقيق معها بعد حادث تعرضت له خلال أحداث الفيلم بسبب هند صبرى التى تحاول أن تدبر وتخطط لها للانتقام منها بسبب كريم عبد العزيز.

وتعد الفنانة هند صبرى هى محور أحداث الجزء الثانى من الفيلم مع الفنان إياد نصار الذى يظهر ضمن المشاهد كضيف شرف ولكنه يجسد دور هام خلال الأحداث.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بالأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة الدكتور يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل فى مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل فى القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبى الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد "يحيى" نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.