حبس دوللي شاهين لتهربها من دفع 200 ألف جنيه ضرائب

عاقبت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المطربة دوللي شاهين بالحبس لمدة سنة، في الاتهام المنسوب لها بالتهرب الضريبي.

كانت النيابة أحالت المطربة الشهيرة للمحاكمة؛ لتهربها من دفع نحو 200 ألف جنيه ضرائب على الدخل مستحق عليها، وأحيلت بموجب ذلك الاتهام للمحاكمة.