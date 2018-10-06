وفاة مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة مونتسيرات كابالي

توفيت اليوم السبت في برشلونة مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة مونتسيرات كوبالي عن عمر ناهز 85 عاما.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في أحد مستشفيات برشلونة: "إنها توفيت ليلة السبت في مستشفى سان باو".
وأضافت الوكالة أن جنازة المغنية ستتم يوم الاثنين المقبل.
ونقلت صحيفة "Vanguardia" الإسبانية في سبتمبر الماضي عن أقرباء المغنية أنها تتلقى العلاج في أحد مستشفيات برشلونة. وفيما بعد أفادت وكالة "Europa Press" بأن الحالة الصحية للمغنية تحسنت.
ولدت مونتسيرات كابالي في الـ12 من أبريل عام 1933 في أسرة عامل. وكانت تهتم بالموسيقى والغناء منذ طفولتها. درست الموسيقى والغناء في معهد Liceu الثقافي في برشلونة، وتخرجت منه بالميدالية الذهبية عام 1954.
وتضم مجموعة أغاني كابالي 125 دورا في الأوبرا. ووصفها الخبراء بأنها "سيدة سوبرانو".
وكانت تغني في أشهر المسارح العالمية وبينها كوفنت غاردن في لندن وميتروبوليتين أوبرا في نيويورك، وغران أوبرا في باريس.
وأصبحت مونتسيرات كوبالي مشهورة بفضل تقنية غنائها الرائعة وأدائها الأدوار في الأوبرا الإيطالية الكلاسيكية للموسيقيين روسيني وبيليني ودونيتسي.
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