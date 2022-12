وفاة المخرج البريطاني مايك هودجز عن عمر 90 عامًا

توفي المخرج البريطاني مايك هودجز عن عمر يناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعشرات السنين، وكان أبرز أعماله A Prayer for the Dying وFlash Gordon. مايك هودجز الذي عرف لأول مرة من خلال كتابة سيناريو وإخراج فيلم العصابات الشهير Get Carter بطولة مايكل كين، توفي نتيجة قصور في القلب بمنزله بإنجلترا.

أكد مايك كابلان الذي أنتج فيلم مايك هودجز I’ll Sleep When I’m Dead عام 2003، الخبر لوسائل الإعلام معربا عن أسفه لرحيل صديقه.