تفاصيل جديدة في قضية مقتل العراقية تارة فارس

أفاد مصدر أمني عراقي أن فريق التحقيق توصل لكشف ملابسات وخيوط جريمة مقتل وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس الشهر الماضي.
وأوضح المصدر أن فريق التحقيق أمسك بخيوط جريمة قتل تارة، لكن لن يتم الإعلان عن أية نتيجة لحين اكتمال التحقيق واعتقال منفذي الاغتيال.
ونوه إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت أن منفذي الاغتيال، كانا متوقفين عند الطريق بانتظار مرور سيارة تارة، أي أنهما كانا على علم بمرورها.
وقد تم إطلاق عدة رصاصات على تارة استقرت في رأسها وجسدها، واحتجزت الأجهزة الأمنية رجلا كان برفقتها في سيارتها الشخصية، لحظة مقتلها للتحقيق معه.
وأثار مقتل وصيفة ملكة الجمال العراقية الأكثر جرأة وإثارة، يوم 27 سبتمبر الماضي زوبعة غضب واستياء شعبيا.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا، يظهر لحظة نقل تارة مضرجة بدمائها من سيارتها، من وسط شارع الربيعي في منطقة زيونة، شرقي العاصمة بغداد، من قبل شبان حاولوا إنقاذ حياتها.
يذكر أن تارة فارس هي ملكة جمال بغداد، التي اختيرت في مسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي عام 2015، وهي من مواليد 1996، وتعيش ما بين تركيا والعراق، وذهبت مؤخرا لتعيش في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014.
GMT 20:02 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرالفنانة لبلبة تؤكّد أنها تشعر بالأمان أثناء العمل مع عادل إمام
GMT 19:54 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبرالفنان تامر عاشور يرّد على شائعة طلاقه عبر"إنستغرام"
GMT 11:46 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبرنسرين أمين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على " انستغرام "
GMT 11:25 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبرالفنانة المغربية ابتسام تسكت تنفي تعرُّضها لحادث سير
GMT 11:45 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبرمنّة فضالي تنشر صورتها بالمايوه والجمهور يعلّق
يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
أرسل تعليقك