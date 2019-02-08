كشف تفاصيل علاقة نادين لبكي بالفنان رامي مالك

لفت المراقبين الفنيين لقاء المخرجة اللبنانية نادين لبكي بالممثل الأميركي من جذور مصرية رامي مالك خلال حفل الغداء السنوي الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إلى جانب مرشحي الدورة الـ91 من حفل الأوسكار في أحد فنادق لوس أنجلوس. وتوقّع أحد المنتجين أن يكون هناك عمل مشترك لبناني مصري بين مالك ولبكي..