استقبلت الدورة الخامسة من مهرجان مالمو للسينما العربية، أكثر من 54 مشروعًا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا المتقدمة إلى منح مرحلة التطوير و45 مشروعًا متقدمة إلى منح مرحلة ما بعد الإنتاج.

واكتنفت عملية المفاضلة من بين المشروعات المتقدمة صعوبة بالغة، لكن تم الحسم في المراحل النهائية بعد مناقشات بين لجان اختيار المشروعات ومدير المهرجان.

وأعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، اليوم الثلاثاء، عن المشروعات والأفلام التي ستتنافس للحصول على منح مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج وهي:

المشروعات المختارة للتنافس على منح مرحلة التطوير في مهرجان مالمو للسينما العربية