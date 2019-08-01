أعلنت المطربة اللبنانية إليسا اعتذارها عن المشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس The Voice.

وكان أحد متابعي إليسا على تويتر وجه لها سؤالاً حول مشاركتها في الموسم الخامس من البرنامج والذي من المنتظر أن ينطلق قريباً، لترد على الفور بأنها لم تتلق اتصالاً من إدارة البرنامج بعد للمشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل، قبل أن تستدرك قائلة بأنه حتى في حال عرضت عليها إدارة البرنامج الانضمام إلى لجنة التحكيم فإنها سوف تعتذر، نظراً لانشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي المقبل.

جدير بالذكر أن الموسم الرابع من The Voice، شارك في لجنة تحكيمه كل من الفنانين أحلام وإليسا ومحمد حماقي، إلى جانب عاصي الحلاني الذي استمر من المواسم السابقة.

وكان برنامج The Voice "أحلى صوت" قد انطلق في عام 2012 من العاصمة اللبنانية بيروت، وهو النسخة العربية من برنامج مسابقات المواهب الغنائية المعروف عالمياً The Voice الذي تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010 ومن إنتاج سوني بيكتشرز إنترتينمنت وشبكة تالبا الإعلامية.