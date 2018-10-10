شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل وتكشف حقيقة حملها

حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل حول ما تردد من حملها، قائلة "كفاية نانسي تقوم بالسلامة، أنا همسك بدالها، أيوا أنا نيكست"، مؤكدة بتصريحها صحة تلك الأنباء.

وقالت الفنانة المصرية خلال لقائها على قناة "إم بي سي 4": ما ينفعش كل المطربات يبقوا حامل في نفس الوقت، مؤكدة أنها ستضع مولودها بعد أن تضع الفنانة نانسي عجرم.

وأوضحت شيرين أنها سعيدة بوجود زوجها حسام حبيب في حياتها، مُعلقة "بحبه قوي"، مُستنكرة أراء من ينتقدوها بسبب تقبيل زوجها أمام الكاميرات.