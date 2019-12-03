وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

توفي الفنان شعبان عبد الرحيم قبل قليل، عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري.



يشار إلى أن عبد الرحيم كان قد أحيا إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض ، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك نظرا لإصابته في بمشكلة في العظام.